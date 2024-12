Auch den Landkreis Stendal trifft es. Dort geht es um eine Sporthalle, die sich seit Jahren irgendwie trägt und noch nicht ganz zusammenfällt. So beschreibt es Landrat Patrick Puhlmann. "Wir sind finanziell als Kommunen gezwungen, nur dann Maßnahmen zu ergreifen, wenn es kurz vorm Zusammenbrechen ist, sprich, wenn Gefahr von dem Schulgebäude ausgeht", sagt er.

Puhlmann zufolge gab es lange kein substanzielles Schulbauprogramm mehr in Sachsen-Anhalt. "Das war etwas, das in die richtige Richtung ging. Dass selbst das jetzt gestrichen wurde, ist besonders bitter." Die Sporthalle muss wohl noch länger durchhalten, denn in Stendal müssen auch zwei Förderschulen neu gebaut werden, für 30 bis 40 Millionen – das komplette Budget der nächsten Jahre, sagt Puhlmann.