Den baulichen Zustand vieler Schulen kritisiert die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Sachsen. Man habe einen Investitionsbedarf von 3,3 Milliarden Euro, sagt Burkhard Naumann, der sächsische GEW-Landeschef: "Wir schieben eine große Welle an Investitionen an Schulen vor uns her." Das merke man jeden Tag, wenn es so heiß sei, dass die Klassenräume auf so eine Hitze nicht vorbereitet seien. "Es fehlt an Verschattungsmöglichkeiten, die Belüftung ist nicht gut, die Räume heizen sich auf, weil keine Isolierung da ist und Klimaanlagen haben nur die allerwenigsten Schulen", sagt Naumann. Durch die Klimaveränderungen sei zu befürchten, dass es in den nächsten Jahren noch schlimmer werde.