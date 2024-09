Elmer Emig, Pressesprecher im Bildungsministerium, sagte MDR Sachsen-Anhalt, dass das Land keineswegs kleine, ländliche Schulen schließen will. "Wir wollen keinen Standort aufgeben, aber wir haben eine demografische Entwicklung, die uns Sorgen bereitet. Es kommen zu wenige Schüler nach, außerdem lässt sich das Problem des Lehrermangels nicht kurzfristig lösen. Deshalb sind wir dafür, dass sich Schulverbünde finden."

Emig zufolge müsse man dann keinen Standort aufgeben und könne das Schulpersonal effizienter einsetzen. Nach seinen Worten wird es bis 2027 keine Änderungen geben. Und auch sonst stehe die Debatte um den Gesetzentwurf erst am Anfang. "Wir sind jetzt in einem ganz frühen politischen Stadium. Das ist ein Referentenpapier aus dem Bildungsministerium, das kann noch diskutiert und verändert werden." Noch sei überhaupt nichts entschieden, so Emig.