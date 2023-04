In dem Brief beklagen die Lehrer Baumängel an der Schule und Drohungen. Beklagt wurde beispielsweise auch verbale Gewalt durch Schüler gegenüber Lehrern. Zudem gebe es keine Schulleitung. Reaktionen auf die Darstellungen im Brief gibt es unter anderem von der Polizei: Seit Anfang 2022 seien drei Gewalt-Präventionsveranstaltungen in der Schule durchgeführt worden. Im selben Zeitraum seien sieben Anzeigen eingegangen. Von den Drohungen und Beleidigungen aus den Brandbrief wussten die Beamten nichts.