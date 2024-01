Bildrechte: imago images/MichaelJayBerlin

Auszeit verlängern Ferien und Urlaub 2024: So bekommen Sie in Sachsen-Anhalt mehr Erholung

Hauptinhalt

11. Januar 2024, 16:16 Uhr

In Sachsen-Anhalt können Arbeitnehmer 2024 vor allem im Mai richtig viel aus wenigen Urlaubstagen rausholen. Welche Wochen sich für längere Freizeiten am besten eignen und was Pendlerinnen und Pendler beachten können, erfahren Sie in dieser Übersicht.