In Sachsen-Anhalt beginnt Mitte August das neue Schuljahr. Neben vielen Schülerinnen und Schülern, die in eine höhere Klassenstufe kommen, gibt es zahlreiche, die das erste Mal den Weg in die Schule auf sich nehmen. Das kommende Schuljahr ist wie üblich verbunden mit viele Fragen, die MDR SACHSEN-ANHALT beantwortet.

Der erste Schultag ist in Sachsen-Anhalt am 17. August. Drei Tage später, am 19. August findet die Einschulung statt. Mehr als 20.000 Kinder lernen dann nach Angaben des Bildungsministeriums erstmals ihre neue Schule kennen. Am Montag darauf, dem 21. August, beginnt für sie der Schulalltag.