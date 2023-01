Silvester-Nacht Mann aus Schönebeck stirbt wegen betrunkenem Autofahrer

Polizei und Feuerwehr mussten an Silvester in Sachsen-Anhalt zu vielen Einsätzen ausrücken. Zum Beispiel in Schönebeck: Dort wurde ein Mann beim Anzünden von Feuerwerkskörpern von einem Auto, dessen Fahrer betrunken war, erfasst – er starb noch am Unfallort.