Silvesternacht, kurz vor 24 Uhr. In der Feuerwache Nord in Magdeburg ist es ruhig. Nur noch wenige Minuten bis zum Jahreswechsel. Vor der Wache treffen sich Anwohner, Leute mit Kindern. Die Tore der Fahrzeughallen öffnen sich, alle Fahrzeuge rollen vor die Tür. Punkt null Uhr heulen die Martinshörner, Blaulicht zerreißt die Dunkelheit – die Berufsfeuerwehr begrüßt das neue Jahr.

Die Feuerwache Nord in Magdeburg ist einsatzbereit für die vermehrten Anrufe an Silvester.

Die Feuerwache Nord in Magdeburg ist einsatzbereit für die vermehrten Anrufe an Silvester.

Die Feuerwache Nord in Magdeburg ist einsatzbereit für die vermehrten Anrufe an Silvester. Bildrechte: MDR/Annette Schneider-Solis

In der Leitstelle klingeln sich derweil die Telefone heiß. Die Mannschaft dort wurde aufgestockt, denn Silvester ist einer der Tage im Jahr, an denen mit einem erhöhten Einsatzaufkommen gerechnet werden muss. Hier landen alle Anrufer, die im Raum Magdeburg die 112 gewählt haben. Nicht nur Brände, auch medizinische Notfälle werden hier gemeldet. Für die Besatzung vom TLF 1 wird es eine arbeitsreiche Nacht. Siebzehn Einsätze sollen es werden für die Mannschaft während des 24-stündigen Dienstes. Containerbrände vor allem, Ödlandbrände. Ein Balkonbrand, zu dem auch die Drehleiter ausrückt.

An Tagen wie diesen, an denen viel Alkohol konsumiert wird, werden auch Feuerwehrleute und Rettungskräfte immer öfter zum Ziel von Angreifern. Nach zwei Jahren eingeschränkter Feierei musste auch in Magdeburg mit Übergriffen gerechnet werden. Doch Szenen wie in Berlin gibt es in Magdeburg heute Nacht nicht. Trotzdem: Direktionsdienst Torsten Schirm kennt den beängstigenden Trend: