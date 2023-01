Silvesternacht Schwere Unfälle mit Feuerwerk und Pyrotechnik

Am Rande der Silvesterfeiern hat es wieder schwere Unfälle und Straftaten mit Feuerwerk und Böllern gegeben. Ein 17-Jähriger in Leipzig verletzte sich beim Einsatz von Pyrotechnik so schwer, dass er später im Krankenhaus starb, wie die Polizei an Neujahr mitteilte. Ein Fremdverschulden werde derzeit ausgeschlossen.

Versammlungen mit Aufzügen am Abend im Osten der Stadt mit bis zu 110 Teilnehmern sowie nach Mitternacht am Connewitzer Kreuz im Süden seien friedlich verlaufen, hieß es von der Polizeidirektion Leipzig. Allerdings sei es später am Connewitzer Kreuz erneut zu einer Ansammlung gekommen. An mehreren Stellen auf der Straße sei Unrat entzündet worden. Das Feuer sei mit Wasserwerfern gelöscht worden. Die Einsatzkräften und Polizeifahrzeuge seien mit Pyrotechnik und anderen Gegenständen beworfen worden. Dabei seien Dienstfahrzeuge beschädigt worden.

Schwere Unfälle in Thüringen

In Thüringen zogen sich zwei Männer während der Silvesternacht durch explodierende Feuerwerkskörper schwere Verletzungen zu. Ein 42-Jähriger wurde in Friemar bei Gotha beim Hantieren mit online bestellten Böllern so schwer verletzt, dass ihm beide Unterarme amputiert werden müssen, wie die Polizei sagte. In Schleiz verlor ein 21-Jähriger bei einem Unfall mit einem Sprengkörper seine Hand. Die illegale Kugelbombe sei direkt beim Entzünden explodiert. Trotz der folgenschweren Verletzungen seien die Männer nicht in Lebensgefahr.

Betrunkener Autofahrer überfährt Mann