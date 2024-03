Bildrechte: IMAGO / Pixsell

Spargelsaison 2024: Sachsen-Anhalt mit immer weniger Anbaufläche

17. März 2024, 11:12 Uhr

Die Spargelsaison steht in den Startlöchern – allerdings in Sachsen-Anhalt mit weniger Anbaufläche als in den Jahren zuvor. Preisdumping und Mindestlohn machen vielen Spargelbauern zu schaffen. Den ersten Spargel des Jahres wollen die Bauern rund um Ostern Anfang April ernten.