Etwa 20.000 Schnecken der Art "Helix Aspersa" sind bereits in Cobbel heimisch. Ihre Zucht, ihre Mast, ihre Verarbeitung sind Teile eines europäischen Förderprogramms, das Schnecken als Lebensmittel-Alternative, vor allem als Ersatz für Rind, Huhn und Schwein, etablieren soll. Gleichzeitig wird erforscht, wie die Schnecke im Ganzen – also Fleisch, Haus und Schleim – verwertet werden kann.

Wenn Carmen Kalkofen unter die Holzstiegen schaut, die in jeder Parzelle liegen, entdeckt sie nicht nur die großen, erwachsenen Tiere, sondern auch die ersten Gelege. Ein gutes Zeichen, sagt die Landwirtin. Später sollen die Parzellen in Mast- und Zuchtparzellen unterteilt werden.

Zuvorderst steht die Verwertung des Schneckenfleischs. Schnecken seien Super-Food, schwärmt Carmen Kalkofen. Sie hätten viel Protein und Eiweiß und quasi kein Fett. In der Hochschule Anhalt in Bernburg sind erste Rezepte ausprobiert worden: Dips, Soßen, Pasteten. Aus Schnecken könne man auch leckeres Gulasch machen, sagt Landwirtin Kalkofen.

Doch auch den Schleim wollen die Forscherinnen und Forscher nutzen. Schon jetzt steckt Schneckenschleim in vielen Kosmetika, der Bedarf der Hersteller ist groß. Eine Weinbergschnecke in Cobbel soll zwei bis drei Mal in ihrem Leben "gemolken", ihr Schleim geerntet werden. Dazu entwickeln die Forscher Geräte, in denen die Schnecken mit einer Art Kräuter-Wasser-Nebel bedampft und so zur Schleimbildung angeregt werden.