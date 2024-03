Aufarbeitung der DDR Mehr Menschen wollen Stasi-Akten einsehen

Bildrechte: imago/epd

19. März 2024, 19:37 Uhr

In Sachsen-Anhalt wollen immer mehr Menschen Einsicht in ihre Stasi-Unterlagen. Das geht aus dem Tätigkeitsbericht der Landesbeauftragten für die Aufarbeitung der SED-Diktatur, Birgit Neumann-Becker, hervor. 2.700 Menschen nahmen zudem Beratungen zu vergangenem Unrecht in der DDR war. Neumann-Becker scheidet im April aus ihrem Amt aus.