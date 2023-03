In der Altmark im Kalbenser Ortsteil Engersen sind in einem landwirtschaftlichen Betrieb am Mittwoch rund zwei Millionen Liter (2.000 Kubikmeter) Gülle ausgelaufen. Das bestätigte die Leitstelle der Feuerwehr MDR SACHSEN-ANHALT. Durch den Einsatz der Feuerwehr und weiterer Helfer wurde das "Leck" aber inzwischen geschlossen.