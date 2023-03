Der Gärrest ist der Rückstand, der beim Vergären von Küchenabfällen und Speiseresten in der Kofermationsanlage der Firma Refood entstanden ist. Dabei handelt es sich um eine spezielle Biogasanlage. Das entstehende Biogas wird in Strom umgewandelt, die Abwärme genutzt. Nach Betreiberangaben wurde die Anlage 2006 in Betrieb genommen und war damals die größte in Thüringen. Gärrest kann als Dünger genutzt werden, was nach Betreiberangaben umweltschonender ist als das Ausbringen unvergorener Gülle.