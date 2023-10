MDR SACHSEN-ANHALT: Hans Hildebrandt, schon im Frühjahr hatten Sie mir gesagt, Sie träten nicht noch einmal zur Wahl an. Sie sind 26 Jahre lang Bürgermeister in der Gemeinde Aland gewesen. Kevin Schröter sollte Ihr Nachfolger werden. Warum?

Hans Hildebrandt: Nach 26 Jahren muss man sich die Leute angucken, die Interesse haben für den Ort, für die Gemeinde. Die müssen für die Gesellschaft und für die Bürger was übrig haben. Und da haben wir – mein Stellvertreter und ich – uns mit Kevin zusammengesetzt. Ich habe ihm gesagt, er ist mein Favorit. Und habe ihm auch zugesagt, wenn er das möchte – wir haben das auch im Rat besprochen – dass ich etwa ein Jahr Pate für ihn sein werde. Wir werden im Rat auch einen Beschluss fassen, dass ich an den Sitzungen teilnehmen kann, auch im nicht-öffentlichen Teil. Ich kann da meine Meinung sagen und Hinweise geben, aber keinen Beschluss mit fassen. Und das werde ich so lange machen, wie Kevin das möchte.