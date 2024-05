Enrico Exner ist Lackiermeister bei Alstom. Der 34-Jährige ist stolz darauf, dass eine so spektakuläre Veranstaltung an seinem Arbeitsplatz stattfindet. "Ich habe mit älteren Kollegen gesprochen, die teilweise seit über 40 Jahren dabei sind, die haben hier so etwas auch noch nicht erlebt", sagt Exner. Für ihn war es selbstverständlich, dass er sich eine Karte für das Konzert "Beethovens Neunte in Stahl und Klang" besorgen würde. Auch wenn das nicht die Musik ist, die er für gewöhnlich hört. Er ist mit seiner Freundin Vanessa Lehr dabei, genauso wie 798 andere Besucherinnen und Besucher in der seit langem ausverkauften Halle.

Bildrechte: MDR/ Bernd-Volker Brahms