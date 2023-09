Bürgermeister-Posten Ergebnisse: Bürgermeister-Wahlen in elf Städten und Gemeinden in Sachsen-Anhalt

In elf Orten sind die Menschen in Sachsen-Anhalt an diesem Sonntag an die Wahlurne gegangen, um über die zukünftige Rathausspitze zu entscheiden. Unter anderem in Bitterfeld-Wolfen sowie mehreren Gemeinden in der Altmark. Zudem gab es eine Stichwahl zwischen AfD und CDU in der Gemeinde Osternienburger Land. Alle Ergebnisse und wichtigen Informationen finden Sie hier im Überblick.