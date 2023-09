Landkreis Anhalt-Bitterfeld Bürgermeisteramt im Osternienburger Land: CDU-Kandidat Lorenz gewinnt Stichwahl

In Osternienburger Land hat Torsten Lorenz (CDU) den Kampf um das Amt des Bürgermeisters gewonnen. In der Stichwahl am 24. September setzte er sich gegen Jennifer Zerrenner (AfD) durch. Lorenz hatte bereits die erste Wahlrunde für sich entschieden. Beide hatten in der ersten Wahlrunde jedoch keine absolute Mehrheit erhalten.