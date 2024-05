Die demokratischen Parteien müssen versuchen, Mehrheiten ohne die AfD zu finden. Es gilt, Politik so zu gestalten, dass der Einfluss der AfD langfristig begrenzt wird. Dazu müssen die anderen Akteure und Parteien kompromissfähig sein. Kommunalpolitik funktioniert anders als etwa der Landtag. Dort kennen sich die Personen lange und sind aufeinander angewiesen. Da denke ich durchaus, dass Kompromisse eher möglich sind. Viele Kommunalpolitiker sind aber eben auch der Meinung, nicht an der AfD vorbeizukommen. Die Debatte um langfristige Strategien, Mehrheiten ohne die AfD zu erhalten, wird uns noch lange begleiten.

In Thüringen wurden am 26. Mai in einer ersten Runde neue Landräte, Oberbürgermeister, Bürgermeister, Kreis-, Stadt- sowie Gemeinderäte gewählt. Am 9. Juni kommt es zwar in vielen Landkreisen zu Stichwahlen, in einigen Landkreisen konnte die AfD aber dazu gewinnen. Wie schätzen Sie die dortige Wahl ein und welche Schlüsse lasse sich auf Sachsen-Anhalt ableiten?