Im Gutspark von Schönhausen ist das Bismarck-Museum untergebracht. Bildrechte: dpa

Bismarck: Reichskanzler von der Elbe Otto von Bismarck wurde am 1. April 1815 in Schönhausen als Sohn eines Rittergutbesitzers geboren. Seinen politischen Aufstieg begann er 1845 mit dem Einzug in den sächsischen Provinziallandtag. 1862 wurde er preußischer Ministerpräsident, 1867 Kanzler des Norddeutschen Bundes und 1871 Reichskanzler. Im März 1890 wurde er – inzwischen eine der prägenden Figuren des 19. Jahrhunderts – nach Differenzen von Kaiser Wilhem II. zur Abdankung gezwungen.



Herausragende Leistungen Bismarcks waren die Einigung Deutschlands zum 1871 gegründeten Deutschen Reich und eine auf Ausgleich mit den europäischen Nachbarn bedachte Bündnis- und Friedenspolitik. Die von Bismarck eingeführte Sozialversicherung gilt als epochal. Zuvor hatte er sozialpolitisch einen härteren Kurs gefahren und mit dem Sozialistengesetz die Sozialdemokratie bekämpft.



Bismarck starb am 30. Juli 1898 auf seinem Landsitz Friedrichsruh in Aumühle bei Hamburg. Mit Material von dpa.