Autofahrer aus dem Norden der Altmark kommen seit Samstag wieder leichter über die Elbe in Richtung Havelberg. Wie Fährmann Otto Quiel MDR SACHSEN-ANHALT auf Anfrage bestätigte, hat die Fähre "Werben" in Räbel ihren Betrieb wieder aufgenommen. Sie verkehrt nach Angaben der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck montags bis freitags zwischen 6 Uhr und 21:30 Uhr und am Wochenende sowie an Feiertagen zwischen 8 Uhr und 21:30 Uhr. Damit fallen Umwege über die Fähre Sandau oder die Brücken bei Wittenberge oder Tangermünde weg.

Die Fähre musste fast ein Jahr lang – seit September 2023 – pausieren. Grund waren die regelmäßigen Wartungsarbeiten an dem Schiff und der Bau neuer Fähranleger. Eine Sprecherin der Gemeinde sagte MDR SACHSEN-ANHALT auf Nachfrage, bei beiden Vorhaben habe es Probleme gegeben. So habe sich für die sogenannte Landrevision des Fährschiffs lange kein Unternehmen gefunden, das dafür Kapazitäten gehabt habe. Letzten Endes seien zwei Ausschreibungen nötig gewesen.

Wie das Infrastrukturministerium am Donnerstag mitteilte, hat das Land in die beiden Fähranleger gut anderthalb Millionen Euro investiert. Das Ministerium betonte in seiner Mitteilung, dass die Arbeiten trotz mehrfacher Unterbrechungen durch anhaltend hohe Wasserstände der Elbe wie geplant noch vor dem Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal, dem Havelberger Bootskorso und dem Pferdemarkt in der Stadt abgeschlossen werden konnten.