Die Arbeiten an der Fähre Werben ( Landkreis Stendal ) werden offenbar deutlich länger dauern und mehr kosten als angenommen. Das hat der Werftbesitzer Herrmann Barthel MDR SACHSEN-ANHALT mitgeteilt. Demnach ist bei der vorgeschriebenen Zustandskontrolle festgestellt worden, dass die Schäden an der Fähre deutlich größer sind als bisher vermutet.

Die mehr als 30 Jahre alte Fähre war in den vergangenen anderthalb Jahren nur noch mit einer Ausnahmegenehmigung gefahren. In zwei bisherigen Ausschreibungen hatte sich in ganz Europa keine Werft gefunden, die die Landrevision, also die Durchsicht durchführen wollte. Die Fähre ist wegen der Arbeiten aktuell nicht in Betrieb. Wann sie wieder übersetzen kann, ist unklar.