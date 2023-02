Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) kann die Renaturierung der Havelniederung mit weiteren rund 29 Millionen Euro aus Bundes- und Landesmitteln fortsetzen. Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) überreichte am Mittwoch in Havelberg einen entsprechenden Bescheid. Bis 2033 fließen damit laut Sachsen-Anhalts Umweltministerium insgesamt rund 70 Millionen Euro in die Renaturierung der Havel.