Finanziert über Spenden Spargel-Denkmal in Osterburg enthüllt

04. Mai 2024, 14:24 Uhr

Seit Jahren planen Ortsbürgermeister und Ortschaftrat ein Spargel-Denkmal für Osterburg. Am Samstag ist es nun eingeweiht worden. Für das Denkmal kamen rund 25.000 Euro an Spenden zusammen. Gewidmet ist es August Huchel, der die Spargelzucht in Osterburg groß gemacht hat.