In Kamern hat sich ein neuer Schulverein gegründet. Er heißt "WeiterDenken" und will das alternative Lernangebot der Freien Grundschule erweitern. Kinder sollen hier in Zukunft auch nach der 4. Klasse in einer Gesamtschule bis zur 10. Klasse lernen. Das alternative Lernangebot könnte die Altmark auch für neue Familien attraktiv machen, so die Hoffnung hinter dem Projekt.