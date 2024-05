DLRG konnte Kinder umgehend retten

Der Unfall ereignete sich während eines Festes der Magdeburger Wohnungsgesellschaft MWG am Petriförder. "Es war ein glücklicher Umstand", so Einsatzleiter Claus, "dass Mitarbeiter der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) zu den Teilnehmern des Festes gehörten". Sie waren mit einem Boot vor Ort und konnten die Kinder umgehend aus dem Wasser holen. An der Rettungsaktion waren auch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Prester beteiligt."

Zum Glück wurde niemand als vermisst gemeldet, wir haben alle Kinder gerettet. Ulrich Claus Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Magdeburg

Anfangs sei unklar gewesen, wie viele Mädchen und Jungen in den Fluss gefallen waren. "Wir haben deshalb mit Booten noch lange nach in der Elbe treibenden Personen gesucht", sagte Einsatzleiter Claus MDR SACHSEN-ANHALT. Die Situation sei unübersichtlich gewesen, weil viele Eltern am Ufer standen und ihre Kinder suchten. "Zum Glück wurde aber niemand als vermisst gemeldet, wir haben alle Kinder gerettet."

Insgesamt neun Personen verletzt

Bei dem Unfall an der Elbe seien sechs Kinder und drei Erwachsene leicht verletzt worden. Die Hüpfburg sei durch die Windböe komplett umgeschlagen und in der Elbe gelandet. Neben den Kindern, die in die Elbe gefallen waren, hätten sich auch Personen im Tumult nach dem Unglück verletzt. Zudem hätten sich zwei Rettungsschwimmer der DLRG ärztlich behandeln lassen.