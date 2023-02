Durch die beschlossene Senkung steigt das Defizit im laufenden Jahr um 2,3 Millionen auf über 20 Millionen Euro. Das gefährde die Haushaltskonsolidierung, so Landrat Patrick Puhlmann (SPD). Bund und Land würden den Landkreisen immer neue Aufgaben übertragen, jedoch nicht auskömmlich finanzieren. "Aus eigener Kraft kommen wir da nicht heraus", so Puhlmann. Nur noch knapp 1,2 Prozent des gesamten Haushaltes gingen in freiwillige Leistungen wie Kreisvolkshochschule oder Museen. Außerdem werde mittlerweile ein großer Teil des Geldes für Sozialleistungen ausgegeben, sowie für die Finanzierung des Kreispersonals. Das seien mittlerweile rund 750 Beschäftigte, erklärte der Landrat weiter.