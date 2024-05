In der Altmark ist auf dem neuen Abschnitt der Autobahn 14 in Richtung Magdeburg am Montag bei Brunkau (Landkreis Stendal) ein Lkw-Fahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT bestätigte, war die Autobahn am Morgen nach einem Lkw-Unfall gesperrt worden.