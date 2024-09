Bei Büschelquinaren handelt es sich um eine spezielle Münzserie innerhalb der keltischen Münzprägung. Der Name bezieht sich auf die Gestaltung der Münzvorderseite, auf der ein Kopf mit Haarbüscheln über die Zeit hinweg immer weiter stilisiert wurde, bis er nur noch als Wirbel zu erkennen war, der um vier Zentralpunkte angeordnet wurde.



Die Prägung der Büschelquinare setzte um 150 Jahre v. Chr. ein und dauerte etwa bis 25 Jahre v. Chr. Solche Münzen waren vor allem in Süddeutschland im Umlauf, insbesondere in Mittelbayern, Österreich und der Schweiz.



Kleine Vorkommen mit wenigen Exemplaren finden sich in Tschechien, der Slowakei, Frankreich und Luxemburg. Je weiter man in den Norden kommt, desto weniger werden die Funde. Thüringen und Hessen verzeichnen noch einzelne Stücke.