Eigentlich vergeht kaum ein Monat, in dem nicht irgendein archäologischer Fund aus Sachsen-Anhalt gemeldet wird. Die Himmelsscheibe von Nebra, das älteste Sonnenobservatorium der Welt in Goseck oder die Schamanin von Bad Dürrenberg sind weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Oftmals sind es aber auch kleinere Entdeckungen. Doch warum so oft Sachsen-Anhalt? Liegt hier wirklich mehr im Boden vergraben als in anderen Bundesländern?