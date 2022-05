Für die Autobahn-14-Nordverlängerung durch die Altmark hat im Mai 2022 eine weitere Bauphase begonnen. Bei Seehausen starteten offiziell die Arbeiten für die geplante Elbebrücke nach Brandenburg. In den vergangenen Wochen gab es bereits umfangreiche Vorarbeiten. Nun sollen erste Pfeilergründungen vorgenommen werden, so der Projektträger, die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (DEGES) .

Die Bauvorbereitung für die Elbquerung hat längst begonnen, sie soll die B189 (rechts) ergänzen. Bildrechte: dpa

Die A14-Brücke ist Teil des Bauabschnitts der Nordverlängerung zwischen den Anschlussstellen Seehausen-Nord und Wittenberge, für den bereits im Oktober 2020 Baubeginn war. Die Elbquerung wird mit Vorland- und Strombrücke laut DEGES eine Länge von 1.100 Metern haben – und damit die längste Brücke des gesamten A14-Lückenschlusses zwischen Magdeburg und Schwerin sein. Da das Bauwerk durch die ökologisch sensible Elblandschaft führt, muss es höchsten Ansprüchen an den Natur- und Landschaftsschutz gerecht werden. Nach DEGES-Angaben werden die Schutzgebiete im Bereich der Elbquerung so wenig wie möglich beeinträchtigt.



Die Kosten der Brücke werden mit 170 Millionen Euro veranschlagt. Für die Gestaltung der Strombrücke gab es 2007 einen europaweiten Wettbewerb. Im März war der Bauauftrag vergeben worden, danach begannen die Bauvorbereitungen. – Parallel erhalten bleiben soll die bestehende Elbebrücke der Bundesstraße 189. Der Bauabschnitt soll 2025 fertig sein. Gesamtprojektleiter Holger Behrmann kündigte bei MDR SACHSEN-ANHALT an, dass der Verkehr auf der B189 während der Bauzeit die ganze Zeit weiter laufen solle. Kurzzeitige Einschränkungen schloss er aber nicht aus.