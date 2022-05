Autobahn-Ausbau Gericht: Letztes Stück der A14-Nordverlängerung darf gebaut werden

Das letzte Teilstück der A14-Nordverlängerung darf gebaut werden. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wies am Mittwoch die Klage des Vereins Naturfreunde Sachsen-Anhalt ab. Sie hatten unter anderem Fehler in der Planung beanstandet.