Elbquerung nach Brandenburg A14: Brückenschlag über die Elbe bei Seehausen beginnt

Die Nordverlängerung der Autobahn 14 nimmt weiter Gestalt an. Nun sollen die Arbeiten an der Elbebrücke zwischen Seehausen in Sachsen-Anhalt und Wittenberge in Brandenburg beginnen. Die längste Brücke der A14-Nordverlängerung soll in drei Jahren fertiggestellt sein.