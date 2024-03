Bei Drogenrazzien in Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Berlin hat die Kriminalpolizei mehr als 2.400 Cannabis-Pflanzen entdeckt und zwei Männer festgenommen. Diese sitzen in Untersuchungshaft. Allein knapp 1.000 dieser Pflanzen wurden in Annaburg (Landkreis Wittenberg) sichergestellt.