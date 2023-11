Im Landkreis Harz hat der Zoll bei einer groß angelegten Kontrolle mehrere Shisha-Bars ins Visier genommen. Wie das Hauptzollamt am Dienstag mitteilte, haben 125 Einsatzkräfte von Zoll, Polizei und Ordnungsämtern in Halberstadt, Quedlinburg, Thale und Wernigerode die Bars kontrolliert. In einer Bar in Thale fanden die Einsatzkräfte demnach rund 500 Gramm Marihuana, in einer Bar in Halberstadt verkaufsfertig abgepacktes Kokain in geringen Mengen.