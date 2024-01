Nach einem Vorfall am Theater der Altmark in Stendal muss der Spielplan umgebaut werden. Drei Schauspieler hatten am Samstag während einer Premiere Verätzungen im Gesicht erlitten. Sie gehören jedoch zur Besetzung von 80 Prozent der aktuell laufenden Inszenierungen des Theaters. Wie Intendantin Dorotty Szalma MDR SACHSEN-ANHALT sagte, sei für den Umbau des Spielplans durch die geplante Winterpause ausreichend Zeit.

Die drei Darsteller befinden sich laut Intendantin weiterhin in ärztlicher Behandlung – mittlerweile in einer spezialisierten Klinik in Halle. Sie waren noch am Samstagabend in das Stendaler Krankenhaus eingeliefert worden.