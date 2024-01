In das WUK Theater Quartier in Halle ist in der Nacht auf Mittwoch eingebrochen worden. Dabei soll ein immenser Schaden entstanden sein, teilte das Theater am Mittwoch mit. Nach aktuellem Stand seien neben Bargeld, Bürotechnik, Kasseninventar und Theatertechnik auch hochwertiges Film- und Studioequipment gestohlen worden, hieß es. Der Schaden beläuft sich nach Angaben des Theaters auf fast 100.000 Euro.

Bildrechte: WUK Theater Quartier/Patrick Jungwirth