Tag des offenen Hofes Sachsen-Anhalts Landwirte werben für regionale Produkte

Zum "Tag des offenen Hofes" haben Landwirtinnen und Landwirte in Sachsen-Anhalt an die Bevölkerung appelliert, mehr regionale Produkte zu kaufen. Am Samstag und Sonntag haben zahlreiche Betriebe im Land ihre Arbeit vorgestellt. An der zentralen Eröffnung in Stendal haben rund 1.000 Besucherinnen und Besucher teilgenommen. Auch Ministerpräsident Reiner Haseloff und Wirtschaftsminister Sven Schulze (beide CDU) haben sich am Eröffnungstag über die Arbeit der Stendaler Stallbaum GbR informiert.