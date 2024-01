In Halle und in Magdeburg haben am Samstag fast 18.000 Menschen friedlich gegen Rechtsextremismus und die AfD demonstriert. Auch in den Stunden nach der Demonstration sei es zu keinen Vorkommnissen gekommen. Das teilte die Polizei aus Magdeburg und aus Halle am Sonntag mit.

Bundesweit haben sich nach Angaben von Polizei und Veranstaltern insgesamt 300.000 Menschen an Protesten beteiligt. Auch am Sonntag sind in vielen Städten Deutschlands weitere Aktionen geplant. Die nächste Demonstation in Sachsen-Anhalt soll laut "Zusammen gegen Rechts" am Montag um 18 Uhr auf dem Rolandplatz in Burg stattfinden.