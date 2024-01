Auch der Geschäftsführer der AfD-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt, Patrick H., war im November auf dem mittlerweile medial bekannt gewordenen Treffen von Rechten und Rechtsextremen mit Politikern der AfD und Mitgliedern der CDU in Potsdam als Gast. H. teilte MDR SACHSEN-ANHALT mit, es wäre ein privater Termin gewesen: "Ich habe weder in einer beruflichen noch parteilichen oder parlamentarischen Funktion an der genannten Veranstaltung teilgenommen." Dem MDR vorliegendes Bildmaterial zeigt H. auf dem Weg zum Tagungshotel mit dem ebenfalls teilnehmenden AfD-Fraktionsvorsitzenden Ulrich Siegmund.