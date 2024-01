Bildrechte: MDR

Nach Correctiv-Recherche Politikwissenschaftler Höhne: Rechtes Geheimtreffen hat "neue Qualität"

18. Januar 2024, 18:41 Uhr

Der Politikwissenschaftler Benjamin Höhne sieht in dem Geheimtreffen Rechtsextremer in Potsdam, an dem unter anderem der AfD-Politiker Siegmund aus Sachsen-Anhalt teilnahm, eine bisher nicht dagewesene Qualität. Höhne spricht sich dafür aus, die tieferliegenden Ursachen rechtspopulistischer Tendenzen zu bekämpfen.