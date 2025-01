In Sachsen-Anhalt fehlen Tierärzte. Das geht aus Zahlen der Tierärztekammer hervor. Es gebe zwar mehr als zu Beginn des Jahrtausends, im bundesweiten Vergleich seien es aber immer noch zu wenig. Demnach sind in Sachsen-Anhalt zuletzt 575 praktisch tätige Tierärztinnen und Tierärzte erfasst, davon 321 niedergelassene und 254 angestellte. 2001 seien es noch knapp 450 gewesen. Das entspreche bis jetzt einem Zuwachs um 30 Prozent. Bundesweit habe das Plus aber bei 65 Prozent gelegen, so die Tierärztekammer.