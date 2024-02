Tierarzt muss 24 Stunden am Tag erreichbar sein

Dass immer weniger Tierärzte in der Landwirtschaft tätig sind, hat viele Gründe. "In der Ausbildung werden auch heute noch Klein- und Großtiere behandelt. Aber viele junge Tierärzte haben es nicht gern, dass man seine Hand auch mal in die Scheiße stecken muss", formuliert Dietrich Horrmann etwas scherzhaft und lässt seinen Arm bis zur Schulter in der Kuh verschwinden. Um festzustellen, ob sie trächtig ist.

Vor allem aber ist es eins: "Ein kleiner Satz mit vier Worten: 'Ich bin immer erreichbar'", fügt er hinzu und wird wieder ernst. "Wenn es in einem Betrieb nachts eine schwere Geburt gibt, dann müssen wir kommen. Egal, ob wir eine Feier haben oder etwas mit der Familie planen. Da bin ich stolz, dass ich das mit meinem Team über die Jahre immer gewährleisten konnte, egal ob für große Tiere oder für kleine. Aber das halten viele nicht lange durch."

In Sachsen-Anhalt ist der Nachwuchs knapp

In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der praktizierenden Tierärztinnen und Tierärzte in den letzten 20 Jahren gestiegen: Es gibt 23 Prozent mehr Tierärzte. Im Bundesdurchschnitt sind es 58 Prozent. Demzufolge gibt es zwischen Arendsee und Zeitz deutlich weniger junge Veterinäre als in anderen Ländern.