Mir sind keine spezifischen Hilfsangebote für Tiermediziner in Deutschland bekannt. In Studien wird immer wieder diskutiert, dass es eine Möglichkeit ist, noch mal Prävention einzubinden, in dem man zum Beispiel spezifische Hotlines schafft für Tierärzte. International gibt es sowas schon. In Deutschland gibt es die normalen Notfallnummern: etwa die Telefonseelsorge, die 24 Stunden am Tag erreichbar ist. Sie können auch jederzeit den Rettungsdienst rufen bei einer suizidalen Krise oder sich in der Psychiatrie vorstellen.