Sachsen-Anhalt MDR-Rundfunkrat bestätigt Tim Herden als neuen Funkhaus-Chef

Der Journalist Tim Herden ist ab Dezember neuer Direktor des MDR-Landesfunkhauses in Sachsen-Anhalt. Der MDR-Rundfunkrat hat am Montag der Berufung durch Intendantin Karola Wille mit großer Mehrheit zugestimmt. Vergangene Woche hatten bereits die Mitglieder des Rundfunkrates der Landesgruppe Sachsen-Anhalt dem Vorschlag ebenfalls mit großer Mehrheit zugestimmt.

MDR-Intendantin Karola Wille sagte: "Tim Herden hat unter Beweis gestellt, dass er ein exzellenter Journalist ist und für qualitativ hochwertige Inhalte steht. Er hat überzeugend dargelegt, wie er das Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt in den kommenden Jahren mit noch größerer publizistischer Relevanz, nah an den Menschen und ihren vielfältigen Lebenswirklichkeiten, sowie als Impulsgeber für gesellschaftliche Debatten strategisch positionieren möchte."

Tim Herden wurde 1965 in Halle (Saale) geboren. Der Diplomjournalist arbeitet seit Januar 1992 für den MDR in vielen unterschiedlichen Tätigkeiten und Leitungsfunktionen. Seit Juli 2016 ist er Studioleiter des MDR-Büros in Berlin für Fernsehen und Online. Davor war er unter anderem Korrespondent der Fernsehgemeinschaftsredaktion im ARD-Hauptstadtstudio sowie von 2003 bis 2007 bereits Studioleiter des MDR-Büros Fernsehen in Berlin. Die Amtszeit von Herden läuft bis Ende November 2027.