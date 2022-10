Der Alkoholatlas zeigt, dass "riskanter Alkholkonsum", also mehr als 20 Milligramm Reinalkohol bei Männern und mehr als 10 Milligramm Reinalkohol bei Frauen pro Tag, in Sachsen-Anhalt nicht weiter verbreitet sind, als in anderen Ländern. 15,5 Prozent der Männer waren 2020 betroffen und 7,6 Prozent der Frauen. In Sachsen zeigten mit 26,7 Prozent die meisten Männer im Ländervergleich riskantes Alkoholkonsumverhalten, die meisten Frauen in Bayern mit 13,8 Prozent. Auch in vielen anderen Ländern überschreiten mehr Menschen die genannten Milligrammwerte als in Sachsen-Anhalt.