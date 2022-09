Wohnsitzauflage Geflüchtete aus der Ukraine dürfen Kommune nicht mehr frei wählen

Kommunen, die bisher weniger Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen haben, dürfen in Sachsen-Anhalt nun bestimmen, dass neu ankommende Menschen nicht in andere Kommunen umziehen dürfen, in denen bereits viele Menschen aufgenommen wurden. Das hat Folgen für alle, die vor dem Krieg geflüchtet sind und in Sachsen-Anhalt ankommen.