Hohen Besuch gab es einen Tag vor Schluss auch noch mal in Haldensleben. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) besuchte die Abschlussveranstaltung in der Kulturfabrik. Für ihn ein bedeutendes Thema. Zusammen mit Lotto fördert Sachsen-Anhalt das Eurocamp und möchte das, geht es nach Haseloff, auch so beibehalten. Am Rednerpult richtete der Regierungschef seine Worte vor allem an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus aller Welt: "Sie als junge Menschen sind diejenigen, die eine friedliche Zukunft gestalten und zusammenhalten müssen. Das kann man am besten bei gemeinsamen Projekten in einem Camp wie hier trainieren."