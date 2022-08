Auf rund 400 Quadratmetern können die Kinder künftig miteinander spielen und lernen. "Kinder lernen von Kindern auch sprechen", sagte die Geschäftsführerin. Die Stadt Magdeburg habe massiv zur schnellen Realisierung beigetragen. Die Kita wird von der Kinderbetreuung Mandala gGmbH betrieben. Das Unternehmen hat laut dem Magdeburger-Jugendhilfe-Chef Ingo Gottschalk bereits in vergangenen Jahren Sprachcafés und Ausflüge für Familien angeboten, die neu nach Deutschland kamen – insbesondere für Menschen aus Syrien und der Ukraine.

Zudem betreibt die gemeinnützige GmbH bereits länger eine interkulturelle Kita in Magdeburg. In Zukunft sollen beide Einrichtungen immer wieder bei Ausflügen oder Projekten in Kontakt sein.