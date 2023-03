Im Landkreis Börde kamen die Autofahrer teilweise nur im Schritttempo voran, wie ein Reporter von MDR SACHSEN-ANHALT berichtet. Bei Dahlenwarsleben rutschte ein leerer Linienbus in den Straßengraben. Der Fahrer blieb unverletzt. Er war auf dem Weg nach Hohenwarsleben, um dort erste Fahrgäste aufzunehmen. Die Straße musste für die Bergungsarbeiten voll gesperrt werden.

Unfälle und querstehende Fahrzeuge meldete die Polizei im ganzen Land, etwa von den Bundesstraßen 81 und 189 sowie von den Autobahnen 9, 36, 38 und 143. In Dessau-Roßlau und den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg registrierte die Polizei in den Morgenstunden mehr als 20 Glätteunfälle. Ein Mensch wurde dabei auf der A9 verletzt. Sonst blieb es nach ersten Meldungen bei Blechschäden. Unter anderem war ein Streufahrzeug in den Graben gerutscht.